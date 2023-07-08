ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أياكس يكشف أخر مستجدات حالة فان دير سار في بيان رسمي

فان داير سار
فان داير سار

كشف نادي أياكس الهولندي رسميًا اليوم السبت، مستجدات حالة فان دير سار أسطورة مانشستر يونايتد والنادي الهولندي السابق.

وقال بيان أياكس منذ قليل: “سيبقى إدوين فان دير سار في العناية المركزة في الوقت الحالي”.

وذكر بيان النادي أن حالته مستقرة لكنها ما زالت مقلقة.

 

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية، إن فان دير سار البالغ من العمر 52 عامًا والذي دافع عن ألوان أياكس ويوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، كان في إجازة في جزيرة كرواتية عندما تعرّض للنزيف.

وكان فان دير سار أعلن في مايو أنه استقال من منصبه مديرا تنفيذيا لأياكس بعد "فترة صعبة جدا" لأكثر من عقد من الزمن على رأس الإدارة التنفيذية لقطب مدينة أمستردام.

ولعب فان دير سار 130 مباراة دولية بقميص هولندا، وظهر برداء كل من أياكس ويوفنتوس وفولام وأخيرا مانشستر يونايتد الذي شهد اعتزاله عام 2011. 

وتوج الحارس الهولندي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع أياكس عام 1995، والثانية مع مانشستر يونايتد عام 2008.

أياكس الهولندي أياكس فان دير سار مانشستر يونايتد هولندا

الأكثر قراءة

"كسور وارتجاج فى المخ".. التحقيق فى مصرع أم وابنتيها فى حادث بشيراتون

مرتضى منصور: "اللى رافعين قضايا لعزلى من الزمالك ليست لهم صفة"

"ليلتك سودا.. مش هتنزل من بيتك".. مرتضى منصور: "هذيع فيديو للإرهابى محمد ناصر"

الداخلية تضبط المتهمين فى مشاجرة أمام مطعم بمدينة نصر

تأجيل جلسة نظر طعن مرتضى منصور على حكم عزله من رئاسة الزمالك

غدًا.. فتح باب تلقى رغبات أهالى النوبة للحصول على تعويضات خلال فترة بناء السد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى