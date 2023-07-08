أياكس يكشف أخر مستجدات حالة فان دير سار في بيان رسمي

كشف نادي أياكس الهولندي رسميًا اليوم السبت، مستجدات حالة فان دير سار أسطورة مانشستر يونايتد والنادي الهولندي السابق.

وقال بيان أياكس منذ قليل: “سيبقى إدوين فان دير سار في العناية المركزة في الوقت الحالي”.

وذكر بيان النادي أن حالته مستقرة لكنها ما زالت مقلقة.

Edwin van der Sar will remain in intensive care for the time being. His condition is stable but still concerning.

Ajax shares this information on behalf of Annemarie van der Sar, Edwin's wife.



The Van der Sar family, along with Ajax, is grateful and deeply touched by the many… pic.twitter.com/4UPRNAnMn6 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2023

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية، إن فان دير سار البالغ من العمر 52 عامًا والذي دافع عن ألوان أياكس ويوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، كان في إجازة في جزيرة كرواتية عندما تعرّض للنزيف.

وكان فان دير سار أعلن في مايو أنه استقال من منصبه مديرا تنفيذيا لأياكس بعد "فترة صعبة جدا" لأكثر من عقد من الزمن على رأس الإدارة التنفيذية لقطب مدينة أمستردام.

ولعب فان دير سار 130 مباراة دولية بقميص هولندا، وظهر برداء كل من أياكس ويوفنتوس وفولام وأخيرا مانشستر يونايتد الذي شهد اعتزاله عام 2011.

وتوج الحارس الهولندي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع أياكس عام 1995، والثانية مع مانشستر يونايتد عام 2008.