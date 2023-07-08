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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الامتحان التجريبي لمادة الجيولوجيا لعام 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث الطلبة والطالبات وأولياء أمور الشعبة العلمية فرع علوم بالثانوية العامة، الامتحان التجريبي لمادة الجيولوجيا، عن الامتحان التجريبي لمادة الجيولوجيا، من خلال محركات البحث جوجل، المقرر أن يؤديه الطلاب صباح غدا، في لجان مؤمنه، على مستوى الجمهورية.

طلاب الثانوية العامة يمتحنون الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس غدًا

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 امتحان تجريبي مادة الجيولوجيا لعام ٢٠٢٣

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات تجريبية لجميع مواد الثانوية العامة، لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات النهائية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

الامتحان التجريبي لمادة الجيولوجيا لعام ٢٠٢٣

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات بشعبة علمي علوم الاطلاع على نماذج الامتحانات التجريبية في مادة الجيو من خلال الاطلاع على الصور المرفقة في التقرير التالي.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، غدا، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

وكان قد انتهي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، الخميس الماضي، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالى عدد (728.395) طالب/ طالبة، حيث يؤدى عدد (726.447) طالب/طالبة  اللغة الإنجليزية الأولى، وعدد (1.934) طالب/ طالبة اللغة الفرنسية الأولى، وعدد (14) طالب/ وطالبة اللغة الألمانية الأولى، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني، من رصد (4) حالات غش إلكتروني، بمحافظات (القاهرة، والشرقية، والمنوفية، والمنيا).

وقامت الغرفة، بضبط هؤلاء الطلاب أثناء قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة.

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