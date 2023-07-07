توزيع درجات الجيولوجيا والعلوم البيئية 2023 "علمى علوم"

تتزايد معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول توزيع درجات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للصف الثالث الثانوي العام 2023 لشعبة علمي علوم، وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

يستعد طلاب الثانوية العامة لدخول امتحان مادة الجيولوجيا ورقيًا يوم الأحد المقبل الموافق 8 من يوليو 2023 الذي يتضمن عددا من الأسئلة الاختيارية والمقالية.

توزيع درجات مادة الجيولوجيا 2023 ثانوية عامة

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت درجات مادة الجيولوجيا وطريقة توزيعها وفقاً لبيان سابق لها نشرته على موقعها الإلكتروني التي جاءت كالتالي:

المجموع الكلي لمادة الجيولوجيا هو 60 درجة جاء توزيعهم كالتالي:

عدد الأسئلة المقالية سؤالان يخصص لهما 4 درجات.

عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا يخصص لها 56 درجة.

وإجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

المواد المتبقية في امتحانات الثانوية العامة

-هناك عدة مواد ما زال طلاب الثانوية العامة 2023 لم يقوموا بأداء امتحاناتها وهي:

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية "علمي علوم"

وهي المقرر أداء الامتحان المقرر لها يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 ولمدة ثلاث ساعات.

امتحان الرياضيات البحتة “التفاضل والتكامل” لطلاب شعبة علمي رياضة:

ويؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة التفاضل والتكامل الأحد 9 يوليو 2023 ولمدة ثلاث ساعات.

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

الأحد 9 يوليو في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية “الديناميكا” لطلاب شعبة علمي رياضة:

يعقد امتحان "الديناميكا" يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو الجاري، لمدة ساعتين بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً.

الأحياء "علمي علوم"

يعقد الخميس 13 يوليو لمدة 3 ساعات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

"الرياضيات البحتة".. الجبر والهندسة الفراغية

يعقد امتحان مادة الرياضايات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" لشعبة علمي رياضة الخميس 13 يوليو لمدة ساعتين بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً.

يذكر أن الخميس 13 يوليو هو آخر يوم لأداء امتحانات الثانوية العامة.