أمين عام "حماة الوطن": مصر والصين شراكة نحو التنمية المستدامة

وجّه النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب "حماة الوطن" ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الشكر للسفير الصيني بالقاهرة "لياوليتشيانج" على دعوته لعدد من شباب حزب "حماة الوطن" للمشاركة في البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة الفقر والتنمية الحضارية، والتي اختتمت أنشطته في جامعة "شيشيانج" للاستفادة من هذه التجربة، حيث تُعد الصين إحدى الدول الرائدة في هذا المجال وذلك في إطار التعاون بين حماة الوطن والحزب الشيوعي الصيني.

وأكد اللواء طارق نصير أن حزب "حماة الوطن" يسعى إلى فتح آفاق تعاون مع كل الأحزاب السياسية المماثلة في دول العالم والاستفادة من تجاربها في مكافحة الفقر والمشاركة المجتمعية والتغير المناخي في ظل اهتمام القيادة السياسية في تفعيل دور الأحزاب في حل المشكلات الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية.

فيما أوضح الدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة ورئيس وفد الحزب المشارك في البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة الفقر والتنمية الحضرية، أن شباب الحزب تلقى تدريبًا في جامعة "شيشيانج"، وهي من أهم الجامعات في العالم، حيث استمر التدريب 10 أيام في القضاء على العشوائيات ومكافحة الفقر والتنمية.

وأشار الدكتور عمرو سليمان إلى أن شباب الحزب قدّم في نهاية البرنامج مشروعًا بحثيًا عن جهود الدولة المصرية في إنشاء المدن الذكية وكيفية إدارتها بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم، ووضع مبادرة "حياة كريمة" كإحدى المبادرات التنموية المهمة على مستوى القارة الإفريقية مع التركيز على الحلول الذكية فيها، ولاقى المشروع البحثي إشادة من الحضور والمشاركين في هذا البرنامج من الدول الإفريقية.

وثمّن سليمان مشاركة الأخوة الأفارقة في هذه الدورة وتأثيرها على الشعوب الإفريقية، مشيدًا بدولة الصين في الحد من الانبعاثات الكربونية وخطواتها السريعة في تطوير العديد من القطاعات والاعتماد على الطاقة النظيفة في كل المجالات.