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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: الإعداد الجيد لحملات المرحلة الثالثة للموجة الـ21 لإزالة التعديات

التعديات
التعديات

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولي الجهات التنفيذية بضرورة التعاون والتنسيق بين مديرية الأمن والوحدات المحلية، ومسؤولي الزراعة وحماية الأراضي، ووحدة المتغيرات المكانية، وكل فروعها بالمراكز والمدن، للإعداد الجيد لحملات المرحلة الثالثة للموجة الـ ٢١، والتي ستبدأ اليوم السبت ٨ يوليو الجاري، وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر.

وذلك في إطار التصدي لكل أشكال التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية. 

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض هيبة الدولة وسلطة القانون باسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات. 

وكشف اللواء أشرف عطية، أنه مستهدف إزالة عدد 1117 حالة تعدٍ خلال المرحلة الثالثة حيث تم إزالة 500 حالة تعدٍ منها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك قبل انطلاق فعاليات هذه المرحلة، ومتبقى 836 حالة تعدٍ، منها 792 حالة تعدٍ مباني، و44 حالة تعدٍ على أراضى زراعية. 

ولفت إلى أن محافظة أسوان، حققت خلال المرحلتين الأولى والثانية نتائج على الأرض، حيث أثمرت عن إزالة نحو 500 حالة تعدٍ بإجمالي مساحات وصلت إلى 222 ألفًا و354 م2، وذلك من خلال حملات الإزالة المكبرة التي قامت بتنظيمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة بمديريات الري والزراعة والسكك الحديدية. 

أسوان الأرض الزراعية وأملاك الدولة المتغيرات المكانية محافظ أسوان حماية الاراضى المرحلة الثالثة التعديات

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