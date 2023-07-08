ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"التفكير الإيجابي وإدارة المشاعر".. اللقاء التكويني لخدمة فرح وعطاء بالقاهرة

كنيسة
كنيسة

 أقيم أمس، اللقاء التكويني لخدمة فرح وعطاء بكنيسة القديسة تريزا، بالشرابية.

ألقت محاضرة الاجتماع الدكتورة حنان فهيم حول "التفكير الإيجابي وإدارة المشاعر"، بمشاركة مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية وهم: الأخت فيفي سمعان، الأخ مجدي حنا، بالإضافة إلى الأخت مريم عطا.

تضمن اللقاء تقييم المؤتمر الصيفي لأمناء الخدمة، بالإضافة إلى الإعداد لعيد الأجداد، والمشاركة المهرجان الصيفي لأغنياء السن.

وعلى صعيد أخر، افتتحت فعاليات المهرجان الإيبارشي الصيفي الثامن بالقاهرة، للمرحلة الابتدائية (الفئة العمرية الكبيرة)، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر.

جاء ذلك بمشاركة الأب عمانوئيل صبحي، أحد رعاة الكاتدرائية، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بشبرا، والأخ محسن مجدي.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب عمانوئيل صبحي، أعقبها بعض الترانيم الروحية، كما تضمن اليوم أيضًا لقاءً تكوينيًا بعنوان "من يدك أعطيناك"، بالإضافة إلى عدد من الألعاب الترفيهية، والأشغال اليدوية.

وكان قد أقيم يوم ترفيهي مشترك بين كنيستي سيدة البشارة، بالمهاجرين، والقديسة تريزا، بالشرابية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

شارك في اليوم الأب كيرلس نظيم، راعي كنيسة المهاجرين، والأب متى عبد المسيح، راعي كنيسة الشرابية، والأب ماجد مؤنس، والأب جورج وديع الساليزياني، الذي قدم تأملًا بعنوان "ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان".

حضر أيضًا مسؤولو فرح وعطاء من الرعيتين، حيث تضمن اليوم العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة، وذلك في جو من المحبة الأخوية.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 7 أغسطس 2023 لبدء صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر لمدة 15 يومًا وينتهي في 22 أغسطس بعيد صعود العذراء مريم.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الثلاثاء 11 يوليو 2023، بعشية عيد الرسل الأطهار المعروف باسم عيد الرسولين بطرس وبولس، على أن تصلى الكنائس قداس العيد صباح يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، ويفطر الأقباط بعد صوم استمر 37 يومًا.

الإيبارشية البطريركية الأسرة المركزي الترانيم الروحية السيدة العذرا السيدة العذراء بشبرا السيدة العذراء مريم المهرجان الإيبارشي المهرجان

الأكثر قراءة

المقابل المادى يُهدد صفقة انتقال إمام عاشور للأهلى

"ليلتك سودا.. مش هتنزل من بيتك".. مرتضى منصور: "هذيع فيديو للإرهابى محمد ناصر"

موعد بداية الدراسة في المدارس والجامعات 2023

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت 8-7-2023

"كسور وارتجاج فى المخ".. التحقيق فى مصرع أم وابنتيها فى حادث بشيراتون

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية