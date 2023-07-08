"التفكير الإيجابي وإدارة المشاعر".. اللقاء التكويني لخدمة فرح وعطاء بالقاهرة

أقيم أمس، اللقاء التكويني لخدمة فرح وعطاء بكنيسة القديسة تريزا، بالشرابية.

ألقت محاضرة الاجتماع الدكتورة حنان فهيم حول "التفكير الإيجابي وإدارة المشاعر"، بمشاركة مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية وهم: الأخت فيفي سمعان، الأخ مجدي حنا، بالإضافة إلى الأخت مريم عطا.

تضمن اللقاء تقييم المؤتمر الصيفي لأمناء الخدمة، بالإضافة إلى الإعداد لعيد الأجداد، والمشاركة المهرجان الصيفي لأغنياء السن.

وعلى صعيد أخر، افتتحت فعاليات المهرجان الإيبارشي الصيفي الثامن بالقاهرة، للمرحلة الابتدائية (الفئة العمرية الكبيرة)، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر.

جاء ذلك بمشاركة الأب عمانوئيل صبحي، أحد رعاة الكاتدرائية، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بشبرا، والأخ محسن مجدي.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب عمانوئيل صبحي، أعقبها بعض الترانيم الروحية، كما تضمن اليوم أيضًا لقاءً تكوينيًا بعنوان "من يدك أعطيناك"، بالإضافة إلى عدد من الألعاب الترفيهية، والأشغال اليدوية.

وكان قد أقيم يوم ترفيهي مشترك بين كنيستي سيدة البشارة، بالمهاجرين، والقديسة تريزا، بالشرابية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

شارك في اليوم الأب كيرلس نظيم، راعي كنيسة المهاجرين، والأب متى عبد المسيح، راعي كنيسة الشرابية، والأب ماجد مؤنس، والأب جورج وديع الساليزياني، الذي قدم تأملًا بعنوان "ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان".

حضر أيضًا مسؤولو فرح وعطاء من الرعيتين، حيث تضمن اليوم العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة، وذلك في جو من المحبة الأخوية.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 7 أغسطس 2023 لبدء صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر لمدة 15 يومًا وينتهي في 22 أغسطس بعيد صعود العذراء مريم.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الثلاثاء 11 يوليو 2023، بعشية عيد الرسل الأطهار المعروف باسم عيد الرسولين بطرس وبولس، على أن تصلى الكنائس قداس العيد صباح يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، ويفطر الأقباط بعد صوم استمر 37 يومًا.