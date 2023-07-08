وزير قطاع الأعمال يتابع استعدادات افتتاح مصنع "غزل 4" بالمحلة

تابع الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، الاستعدادات النهائية بمصنع غزل ٤ قبل الافتتاح الرسمي بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية.

و‏يشمل مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج فى المحلة الكبرى إنشاء مبنى جديد على مساحة 41 ألف متر مربع وإنشاء مبنيين جديدين على مساحة 25.3 ألف متر مربع، وإنشاء مبنى جديد على مساحة 36 ألف متر مربع بالإضافة إلى إنشاء مبنى جديد على مساحة 62 ألف متر مربع مع تطوير مبنى قائم على مساحة 24 ألف متر مربع، وتطوير مبنى قائم على مساحة 36.8 ألف متر مربع.

ويبلغ حجم إنتاجية نحو 15 طن غزل يوميا، ويضم 44 ماكينة غزل حديث، وتبلغ عدد المرادن فى الماكينة الواحدة نحو 1632، بإجمالى نحو 72 ألف مردن، كما أن المصنع متخصص فى إنتاج وتشغيل الخيط الرفيع نمرة 77 و80.