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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كسور وارتجاج فى المخ".. التحقيق فى مصرع أم وابنتيها فى حادث بشيراتون

التحقيق في مصرع أم
التحقيق في مصرع أم وابنتيها في حادث بشيراتون

تواصل النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في واقعة مصرع أم وابنتيها في حادث سيارة بمنطقة الشيراتون بالقاهرة.

وكشفت المناظرة عن أن الضحايا توفين نتيجة إصابتهن بكسور متفرقة وارتجاج في المخ فضلا عن نزيف داخلي أسفر عن فشل وظائف الجسم ثم الوفاة. 

كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث لمعاينته. 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير في مساكن الشيراتون، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة سيدة وابنتيها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، واستدعاء أسرة المجني عليهن لسؤالهم، وسرعة ضبط وإحضار مرتكب الواقعة.

النيابة العامة مصرع أم وإبنتيها حادث سيارة منطقة الشيراتون

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"كسور وارتجاج فى المخ".. التحقيق فى مصرع أم وابنتيها فى حادث بشيراتون

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