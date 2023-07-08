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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: الحملات الإعلانية والدعاية لتنشيط السياحة تعطى صورة إيجابية عن مصر

الدكتور حسام هزاع،
الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن التقارير الدولية تنقل آراءها لكل دول العالم عن طريق صورة إيجابية عن مصر لدى كل الدول، سواء من الناحية التاريخية أو السياسية أو الثقافية أو الأمن والأمان، إضافة إلى تسليط الأضواء من خلال التسويق لمصر.

وأضاف هزاع، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الحملات الإعلانية والدعاية التي تقوم بها الدولة المصرية لتنشيط السياحة تعطي صورة إيجابية عن مصر، والترويج للسياحة بها، بجانب زيارة عدد من الشخصيات المشهورة إليها.

إنتاج عدد من الأفلام عن الحضارة الفرعونية

وأوضح الخبير السياحي أنه تم إنتاج عدد من الأفلام عن الحضارة الفرعونية والحضارة المصرية القديمة لجذب السياح، إضافة إلى التمتع بشواطئ ممتعة، وكافة الرياضات المائية التي تمارس في مصر تعتبر وجهة مطلوبة للعديد من السياح في دول العالم.

وأشار الخبير السياحي إلى أن المهرجانات التي تقام في مصر، مثل سياحة الأزياء، وأيضًا المؤتمرات والمعارض الدولية التي تقام على أرض مصر، والبطولات الرياضية، بجانب السياحة الثقافية والدينية مثل جبل موسى وسانت كاترين ورحلة العائلة المقدسة، واكتشافات وادي الملوك، ومرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، كل ذلك ينشط دائمًا مصر كوجهة سياحية.

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