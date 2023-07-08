مدرستان في مطروح تفوزان بالمركز الثاني في مسابقة "مدارس بلا تدخين"

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، حصول مدرستي السيدة عائشة ١ الإعدادية بنات، ومدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات بحي الشروق، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة مبادرة "مدارس بلاتدخين".

وأشار شحاتة إلى أن مسابقة “مدارس بلا تدخين” تنظمها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية ( التربية الاجتماعية/ وحدة مناهضة التدخين)، و جاءت في ضوء توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية التصدي ومواجهة التدخين والإدمان من خلال نشر التوعية والوقاية بإخطار تلك الظواهر السيئة المضرة للصحة والبيئة علي السواء.

وأكد عمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح "أن هذا الإنجاز يضاف لسلسلة نجاحات طلاب المحافظة في تحقيق التميز بكافة مسابقات الأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية.

ووجه شحاته" الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعمه المتواصل للطلاب، وحرصه الدائم علي تذليل كافة العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية.

وأكد شحاتة على أن تعليم مطروح يحصد حالياً ثمار الخطة التي تم تنفيذها على مدار العام الدراسي لتفعيل الأنشطة الطلابية بكافة مدارس المحافظة والتي استهدفت تعظيم الاستفادة من كافة الانشطة والمساهمة الإيجابية في صقل مهارات الطلاب، وتكوين شخصيتهم والارتقاء بمهاراتهم من أجل إعداد جيل يمتلك الوعي الاجتماعي والقدرة المعرفية والمخزون الثقافي والتي تمكنه من مواكبة التطورات المعرفية الهائلة في الوقت المعاصر.

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