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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كلية الإعلام بجامعة القاهرة تعلن مواعيد التقديم للدبلوم والماجستير المهنى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن مواعيد فتح باب التقديم للدبلوم والماجستير المهني وعن الأوراق المطلوبة .

وأوضحت كلية الإعلام أنه سيتم بدء التقديم للدبلوم والماجستير المهني من الأحد المقبل الموافق 9 يوليو.

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم للدبلوم والماجستير المهني هي كالتالي: 

شهادة المؤهل "بكالوريوس أو ليسانس"

شهادة الميلاد

عدد 6 صور شخصية

إقرار وطلب الالتحاق، ويتم الحصول عليه من إدارة الدراسات العليا بالكلية.

كما تعلن كلية الإعلام عن فتح باب التسجيل في تدريب الخريف بجامعة Autonoma في إسبانيا، وذلك لجميع طلاب البرنامج الإنجليزي والعربي من الفرقة الثانية إلى الرابعة.

وعلى الطلاب الأعزاء الراغبين في الحصول علي تدريب خارجي من برشلونة تأكيد التسجيل خلال الأسبوع المقبل في الكلية "مكتب الادارة المالية وبرنامج اللغة الإنجليزية"، الموعد النهائي لتأكيد التسجيل هو ١٣ يوليو.

تشمل الرسوم تدريبًا متقدمًا لمختلف المهارات العملية الإعلامية، والإقامة، والانتقالات، ووجبات الغذاء، ومشاهدة المعالم السياحية، والشهادات المعتمدة من كلا الجانبين من جامعة القاهرة وجامعة Autonoma.

الإدارة المالية الأوراق المطلوبة الانجليزي الأسبوع المقبل الأحد القادم الموافق الدراسات العليا الماجستير المهنى اللغة الإنجليزية

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