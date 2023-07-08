منتخب شباب الكرة الطائرة يخسر أمام إيطاليا في ثاني مبارياته ببطولة العالم

تعرض منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة تحت 21 للهزيمة الثانية على التوالي في بطولة العالم التي تستضيفها البحرين في الفترة من 7 إلى 17 يوليو الجاري وخسر أمام المنتخب الإيطالي بثلاثة أشواط نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الأول وكانت نتائج الأشواط 25- 18 و25- 16 و25 12.

في الشوط الأول تقدم المنتخب الإيطالي 14- 8 ثم 20 -13 وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25 – 18.

لم يختلف الأمر في الشوط الثاني واستمرت سيطرة المنتخب الإيطالي الذي تقدم 6-3 و15- 10 و20 – 15 وأنهى الشوط لصالحه 25- 16.

الشوط الثالث لم يشهد جديدا وتقدم منتخب إيطاليا 5-1 ثم 13- 5 و20- 10 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25 – 12.

ويخوض منتخب مصر للشباب مباراته الثالثة والأخيرة أمام المنتخب المكسيكي في الثانية ظهر غدا الإثنين ويسعى للفوز بها لاحتلال المركز الثالث في المجموعة.

وتقام اليوم 6 مباريات أخرى منها مباراتان في الثانية ظهرا الأولى بين بلغاريا وكندا في المجموعة الثالثة والمباراة الثانية بين البرازيل والمكسيك في المجموعة الثانية ..وتقام مباراتان في الرابعة عصرا الأولى بين التشيك والأرجنتين في المجموعة الرابعة والثانية بين إيران وتونس في المجموعة الأولى.. وتقام مباراتان في السابعة مساء الأولى بين أمريكا وبلجيكا في المجموعة الرابعة والثانية بين البحرين وتايلاند في المجموعة الأولى.

كانت مباريات الجولة الأولى في الدور الأول التي أقيمت أمس قد أسفرت عن فوز البحرين على تونس 3- صفر وإيران على تايلاند 3-1 في المجموعة الأولى وفي المجموعة الثالثة فازت بولندا على الهند 3-1 وبلغاريا على كندا بنفس النتيجة وفي المجموعة الرابعة فازت الأرجنتين على أمريكا 3- صفر وبلجيكا على التشيك بنفس النتيجة.