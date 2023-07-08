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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ننشر اعترافات المتهم بسرقة الهواتف المحمولة فى الخليفة

حبس
حبس

أقر عاطل أمام جهات التحقيق بالخليفة في القاهرة بتخصصه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وذكر أنه يرتكب جرائمه بأسلوب النشل، حيث يستغل تزاحم بعض الأماكن ويستولى على الهواتف، ويبيعها لأصحاب المحلات.

واعترف المتهم بأنه سرق هاتفين وحاول بيعهما لأحد أصحاب المحلات، إلا أنه شك بأمره، وتم إبلاغ قسم الشرطة، ليتم القبض عليه، وباستدعاء مالكي الهاتفين، وجها اتهاما للعاطل بالسرقة، فتمت إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

والبداية عندما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته هاتفان محمول، مجهولا المصدر حال محاولته بيعهما لصاحب محل بيع هواتف محمولة "كائن بدائرة القسم" بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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