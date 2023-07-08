"التعليم العالى": إقبال غير مسبوق للطلاب الوافدين على الجامعات المصرية

قال الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم بدء تنسيق القبول في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية يوم 23 يونيو الماضي، على الموقع الإلكتروني للطلاب الوافدين ومنصة "ادرس في مصر" ويستمر حتى يوم 15 سبتمبر، لمنع التكدس بين الطلاب نظرًا للإقبال غير المسبوق من قبل هؤلاء الطلاب للقبول في الجامعات المصرية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن منصة "ادرس في مصر" تلعب دورًا كبيرًا في جذب ومساعدة الطلاب الوافدين في مصر، حيث إنها تقوم بعدة مهام ضرورية تغني الطالب عن الذهاب مباشرةً إلى مقر الإدارة، مثل تقديم طلب التحاق جامعي، أو تأجيل قيد جامعي، وتحويل من الداخل لتعليم جامعي، وإعادة ترشيح جامعي، أو تعديل ترشيح جامعي، نقل القيد الجامعي، وتحويل من الخارج. كما تسهل المنصة تفعيل نظام التنسيق الإلكتروني بأقل تدخل بشري، وتيسير الحصول على موافقة الجهات المعنية للحصول على التأشيرة الدراسية ودخول البلاد والانتظام في الدراسة.

وتابع "شريف" أنه تم إعلان نتيجة تنسيق الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين المُتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية والتكنولوجية، بعد 4 أيام من الإعلان عن التقديم عبر منصة "ادرس في مصر"، وبلغ عدد الطلاب 301 طالب يمثلون أكثر من 20 جنسية.

وأوضح قواعد قبول الطلاب الوافدين إلى مصر العام الدراسي الجديد 2023-2024، وهي أن يكون الحد الأدنى لمجموع تقدم الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية بالكليات العملية 65% والكليات النظرية 55%، ومراعاة اشتراطات القبول التي تحددها سفارات الدول ويتبعها الطلاب الوافدون، وأن يكون عدد الطلاب الوافدين المقبولين بكل كلية زيادة إضافية على العدد المقرر للكلية.

وأشار إلى الحدود الدنيا التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات لقبول الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية، وهي الطب 75%، طب الأسنان 70%، الصيدلة 70%، العلاج الطبيعى 65%، الطب البيطرى 65%، الهندسة 65%، التخطيط العمرانى 65%، فنون جميلة "عمارة" 65%، الزراعة "هندسة زراعية" 65%، الحاسبات والمعلومات 65%، العلوم 55%، العلوم الصحية 55%، علوم الثروة السمكية والمصايد 55% البنات للعلوم 55%، الفنون التطبيقية 55%، الاقتصاد والعلوم السياسية 75%، الإعلام 70%، الألسن 55%، باقى الكليات 50%.

ووفقًا لإحصائية وزارة التعليم العالى، شهدت منظومة الطلاب الوافدين في مصر زيادة أعداد الطلاب الوافدين، خلال العام الجامعى 2022/2023، حيث وصل عدد الطلاب الوافدين المتقدمين للمرحلة الجامعية الأولى 34403 طلاب ونفذ منهم 25870 طالبًا بنسبة تنفيذ تصل إلى 75%، وارتفع عدد الطلاب الوافدين المتقدمين لمرحلة الدراسات العليا ليصل إلى 6001 طالب.