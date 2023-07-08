الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعشية عيد الرسل 2023 الثلاثاء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الثلاثاء 11 يوليو 2023، بعشية عيد الرسل الأطهار المعروف باسم عيد الرسولين بطرس وبولس، على أن تصلى الكنائس قداس العيد صباح يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، ويفطر الأقباط بعد صوم استمر 37 يومًا.

◄إقامة قداسات عيد الرسل



ويترأس اساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح يوم عيد الرسل 2023، صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة.

◄نهضات صوم الرسل 2023

وخلال الفترة الحالية تنظم الكنائس بالإيبارشيات المختلفة نهضات صوم الرسل 2023، ويلقي أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظات الروحية خلال نهضات صوم الرسل والتي تستمر حتي الأثنين 10 يوليو 2023.

◄أهم مايميز قداس عيد الرسل



ويتميز طقس عيد الرسل بإقامة صلاة اللقان والتي تعد إحدى الصلوات المرتبطة بعيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد.

وفى عيد الرسل، تُقرأ النبوات من العهد القديم، من "كتاب صلوات اللقان"، ويقوم الكاهن بـ"رشم الصليب"، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة على المياه، كرمز للاغتسال من الخطية.

وبحسب الاعتقاد المسيحي، فإن عيد الرسل، هو تذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس عام 67 ميلاديًا، ويأتي بعد فترة من الصوم الذي تختلف مدته ما بين عام وآخر، إذ تتراوح مدته ما بين 14 حتى 49 يومًا، وبلغت هذا العام 31 يوما.

◄صوم الرسل 2023

وصيام الرسل، هو أقدم صوم عرفته المسيحية فى كل أجيالها، وأشار إليه السيد المسيح فى الإنجيل بقوله «ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون»، وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم، ومن يومها أصبح هذا الصيام هو صوم خاص بالخدمة والكنيسة، إذا قيل عن معلمنا بطرس الرسول، إنه صام إلى أن «جاع كثيرًا واشتهى أن يأكل» (أع 10: 10)، وفى جوعه رأى السماء مفتوحة، ورأى رؤيا عن قبول الأمم.