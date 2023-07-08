ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعشية عيد الرسل 2023 الثلاثاء

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الثلاثاء 11 يوليو 2023، بعشية عيد الرسل الأطهار المعروف باسم عيد الرسولين بطرس وبولس، على أن تصلى الكنائس قداس العيد  صباح يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، ويفطر الأقباط بعد صوم استمر 37 يومًا.

◄إقامة قداسات عيد الرسل


ويترأس اساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح يوم عيد الرسل 2023، صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة.

◄نهضات صوم الرسل 2023

وخلال الفترة الحالية تنظم الكنائس بالإيبارشيات المختلفة نهضات صوم الرسل 2023، ويلقي أساقفة الكنيسة القبطية  الأرثوذكسية، العظات الروحية خلال نهضات صوم الرسل والتي تستمر حتي الأثنين 10 يوليو 2023.

◄أهم مايميز قداس عيد الرسل 


ويتميز طقس عيد الرسل بإقامة صلاة اللقان والتي تعد إحدى الصلوات المرتبطة بعيد الغطاس وعيد الرسل  وخميس العهد.

وفى عيد الرسل، تُقرأ النبوات من العهد القديم، من "كتاب صلوات اللقان"، ويقوم الكاهن بـ"رشم الصليب"، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة على المياه، كرمز للاغتسال من الخطية.
وبحسب الاعتقاد المسيحي، فإن عيد الرسل، هو تذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس عام 67 ميلاديًا، ويأتي بعد فترة من الصوم الذي تختلف مدته ما بين عام وآخر، إذ تتراوح مدته ما بين 14 حتى 49 يومًا، وبلغت هذا العام 31 يوما.

◄صوم الرسل 2023

وصيام الرسل، هو أقدم صوم عرفته المسيحية فى كل أجيالها، وأشار إليه السيد المسيح فى الإنجيل بقوله «ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون»، وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم، ومن يومها أصبح هذا الصيام هو صوم خاص بالخدمة والكنيسة، إذا قيل عن معلمنا بطرس الرسول، إنه صام إلى أن «جاع كثيرًا واشتهى أن يأكل» (أع 10: 10)، وفى جوعه رأى السماء مفتوحة، ورأى رؤيا عن قبول الأمم.

أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسي أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أساقفة الكنيسة القبطية أساقفة الكنيسة الايبارشيات المختلفة الإيبارشيات الأرثوذكسية

الأكثر قراءة

صدمة فى الأهلى.. غياب عمرو السولية ومحمود متولى عن مباراة القمة

سيدة في دعوى خلع زوجها: "أبوه بيعايرني بأمي المطلقة"

"العمل": 13331 أجنبيًا حصلوا على تراخيص عمل فى مصر

مصرع شاب فى حادث تصادم بكفرالشيخ

"هبة" تضرر من زوجها: "حملني وفاة زوجته الأولى وابنه وأجهضني 3 مرات"

طلاب الثانوية العامة يمتحنون الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى