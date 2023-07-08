انتشال جثة شخص غارقة بهويس محلة أبوعلى بالغربية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، اليوم السبت، من انتشال جثة لشاب في العقد الثالث من العمر مقيم قرية محلة أبوعلى مركز المحلة، غارقة في هويس محلة أبوعلى المار أمام مجمع محاكم المحلة، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا باختفاء الشاب، ويدعي " م. ا"، وفوجئ الأهالي بجثته طافية على مياه الهاويس المتفرع من بحر شبين.

وتم التعرف على الجثة وانتشالها ونقلها للمشرحة وتفحص الأجهزة الأمنية الواقعة لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاته من عدمها.