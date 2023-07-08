أهلي جدة السعودي على أعتاب التعاقد مع رياض محرز

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي، باتت على أعتاب التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن النادي الأهلي السعودي، قد توصل إلى اتفاق مع رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، مشيرة إلى أنه تتبقي بعض التفاصيل مع ناديه قبل إتمام الصفقة بشكل نهائي.

وكشفت تقارير إعلامية، أن رياض محرز، سيغادر الولايات المتحدة الأمريكية، عائدًا إلى إنجلترا، للاجتماع مع مسئولي مانشستر سيتي، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف أهلي جدة، بعدما وافق النجم الجزائري على العرض المقدم إليه.

ويلعب رياض محرز، مع مانشستر سيتي، منذ صيف عام 2018، عندما انضم لصفوفه، قادمًا من ليستر سيتي.

وخلال مسيرته مع «سيتي»، شارك النجم الجزائري – البالغ من العمر 32 عامًا – في 236 مباراة، سجل خلالها 78 هدفًا.

يذكر أن أهلي جدة، قد تعاقد خلال «الميركاتو» الصيفي، مع السنغالي إدوارد ميندي، الحارس السابق لتشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، المهاجم السابق لليفربول الإنجليزي.