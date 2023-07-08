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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب جفاف العين الحساسة وطريقة الوقاية من الأعراض الشائعة

جفاف العين
جفاف العين

يعتبر مرض جفاف العين الحساسة من ضمن الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص لأسباب عديدة.

هناك الكثير من الأعراض التي تصيب العين وبعض الحالات بسبب تعرضهم لعدوى أو لالتهابات التي تعمل على تهيج العين وتؤذي صاحبها، وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز الأعراض الشائعة التي تتسبب في جفاف العين الحساسة وكيفية الوقاية وفقاً لموقع "mayoclinic"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أعراض جفاف العين الحساسة 

قد تشمل العلامات والأعراض التي عادة ما تؤثر على كلتا العينين، ما يلي:

1- الشعور بالوخز أو الحرقان أو الخدش في العين.

2- وجود مخاط خيطي حول العين.

3- الحساسية من الضوء أو التعرض للشمس.

4- احمرار العين.

5- صعوبة ارتداء العدسات اللاصقة.

6- صعوبة القيادة ليلاً.

7- عيون دامعة، وهي استجابة الجسم لتهيج جفاف العين.

8- عدم وضوح الرؤية أو إرهاق العين.

نصائح للوقاية من أعراض جفاف العين الحساسة 

1- استخدم قطرات ترطيب للعين، ولكن استشر طبيبك أولاً ليحدد لك النوع المناسب لك.

2- ارتدِ النظارة الشمسية عند خروجك من المنزل كل صباح للتخفيف من أعراض جفاف العين الحساسة.

3- إذا كنت تعاني من حساسية العين عقب التعرض لأشعة الشمس، ارتدِ القبعات التي توفر لك الحمايه الكاملة حتى لا تشعر بحساسية العين.

4- خذ فترات راحة منتظمة إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر.

5- لحماية العين من أعراض الجفاف يجب الابتعاد عن كل من: الرياح والدخان والأبخرة الكيميائية والأماكن التي بها الحرارة الجافة والمراوح.

6- لا تقم بحك عينيك باستخدام اليد لأنها ستزيد من الشعور بالحراق، خصوصاً أن اليد تحمل الكثير من البكتيريا.

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