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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الأهلي يتلقى ضربة موجعة بغياب هذا الثنائي عن القمة وحالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار تنوعت ما بين اجتماعية وفنية وسياسية واقتصادية ورياضية وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الأهلى يتلقى ضربة موجعة بغياب هذا الثنائى عن مباراة القمة

الأهلي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة موجعة بعد تأكد غياب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي عن مباراة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري.

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"الأرصاد" توضح تفاصيل الطقس خلال الأسبوع المُقبل

حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، من يوم السبت 8 يوليو إلى الخميس 13 يوليو.

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العكلوك: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى

الاحتلال الإسرائيلي

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى.

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كيف تتم عملية صب الذهب فى مصر بعد الاستخراج والتنقية؟

صب الذهب

هناك عدة طرق لاستخراج الذهب من الخام فى مصر، وعملية الصب تستخدم لتشكيل الذهب بعد استخراجه، حيث يتم استخراج الذهب من الأرض عادةً عن طريق عملية تعدينية تشمل عدة خطوات.

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موسكو: استخدام القنابل العنقودية فى أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعى للمدنيين

القنابل العنقودية

أكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم سيرجي تسيكوف، أن استخدام القنابل العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين.

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البطل المصرى الخارق.. لماذا حقق فيلم "تاج" لتامر حسنى نجاحًا كبيرًا؟

بوستر فيلم تاج

خاض النجم تامر حسنى، تجربة جديدة من نوعها فى السينما المصرية، حيث قدم شخصية بطل خارق فى موسم عيد الأضحى الماضى بفيلم تاج، الذي حقق ما يقرب من ربع مليار جنيه من الإيرادات.

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الأرصاد الاهلى مباراة القمة الطقس تفاصيل الطقس الإحتلال الإسرائيلي الذهب أوكرانيا موسكو تامر حسني

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