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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

البطل المصرى الخارق.. لماذا حقق فيلم "تاج" لتامر حسنى نجاحًا كبيرًا؟

بوستر فيلم تاج
بوستر فيلم تاج

خاض النجم تامر حسنى، تجربة جديدة من نوعها فى السينما المصرية، حيث قدم شخصية بطل خارق فى موسم عيد الأضحى الماضى بفيلم تاج، الذي حقق ما يقرب من ربع مليار جنيه من الإيرادات، فى مصر وخارجها، حيث عرض فى العديد من الدول العربية والأجنبية، منها الكويت والسعودية والأمارات والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

لماذا حقق فيلم "تاج" لتامر حسني نجاحًا كبيرًا؟

عرض فيلم "تاج" بطولة الفنان الشاب تامر حسنى، ليحقق نجاحًا كبيرًا لأول مرة فى تاريخ في إيرادات السينما المصرية، داخل مصر وخارجها، بالرغم من وجود نجوم كبار فى موسم عيد الأضحى المبارك 2023، على رأسهم النجم أمير كرارة فى “البعبع”، وكريم عبد العزيز فى “بيت الروبي”.

وعرض فيلم “تاج” فى الدول العربية “الإمارات، السعودية، الأردن، الكويت”، بالإضافة إلى عرضه فى لبنان والولايات المتحدة الامريكية وكندا، وحرص تامر حسني على حضور بعض العروض الخاصة، ليكون وسط جمهوره الحبيب. 

وحطم تامر حسني إيردات السينما المصرية، حيث وصلت إيرادته الى 220 مليون جنيه، وهو أكبر رقم وصلت إليه السينما، فى فترة لما تتجاوز الشهر على العرض الأول، وتعتبر هي الأضخم في موسم عيد الأضحى. 

وتعتبر التجربة الأولى فى السينما المصرية من نوعية الأفلام هذه، حيث ظهر كبطل خارق.

أبطال فيلم تاج

فيلم “تاج” من بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

أحداث فيلم تاج

ويظهر تامر حسني خلال أحداث فيلم "تاج" بشخصية سوبر هيرو يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، بينما ظهر تامر حسني في البرومو وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.

تامر حسني السينما المصرية بطل خارق موسم عيد الأضحى الإيرادات الكويت أحداث فيلم تاج

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