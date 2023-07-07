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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" توضح تفاصيل الطقس خلال الأسبوع المُقبل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، من يوم السبت 8 يوليو إلى الخميس 13 يوليو.

وأعلنت هيئة الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وتشهد البلاد بداية من السبت وحتى الإثنين الموافق 10 يوليو، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء والبلاد على فترات متقطعة.

كما تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من نشاط رياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم  ودمياط، المطلة على البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 50 لـ60 كم/ س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم متفاوتة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة:

  • القاهرة 34  24
    العاصمة الإدارية    34   24
    6 أكتوبر    35   25
    بنها 34 24
    دمنهور 32 23
    المنصورة    33   23
    الزقازيق     34   24
    شبين الكوم 34   24
    طنطا 32   16
    دمياط       33   23
    بورسعيد    30   22
    الإسماعيلية  29   22
    السويس    35   23
    العريش      30   22
    رفح   29   22
    رأس سدر  36   23
    نخل   35   17
    كاترين 33   16
    الطور 35   24
    طابا  35   25
    شرم الشيخ 38   28
    الإسكندرية 30   23
    العلمين الجديدة    30   23
    مطروح     29   22
    السلوم      31   21
    سيوة 35   25
    رأس غارب 38   27
    الغردقة      38   28
    سفاجا       38   27
    مرسى علم   39   27
    شلاتين     37   29
    حلايب     34   28
    أبو رماد     35   28
    رأس حدربة 33   27
    الفيوم 35   24
    بني سويف  36   25
    المنيا  36   25
    أسيوط     37   26
    سوهاج      38   26
    قنا   39   27
    الأقصر 40 27
    أسوان 41  28
    الوادي الجديد 40 27
    أبو سمبل    40   27
الأرصاد هيئة الارصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس الهيئة العامة للارصاد

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