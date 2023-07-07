"الأرصاد" توضح تفاصيل الطقس خلال الأسبوع المُقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، من يوم السبت 8 يوليو إلى الخميس 13 يوليو.

وأعلنت هيئة الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وتشهد البلاد بداية من السبت وحتى الإثنين الموافق 10 يوليو، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء والبلاد على فترات متقطعة.

كما تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من نشاط رياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، المطلة على البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 50 لـ60 كم/ س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم متفاوتة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة: