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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتلقى ضربة موجعة بغياب هذا الثنائى عن مباراة القمة

الأهلي
الأهلي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة موجعة بعد تأكد غياب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي عن مباراة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري.

وتقام مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة 31 من بطولة الدوري.

ويأتي غياب السولية ومتولي بداعي الإصابة، حيث يعاني الأولى من آلام في العضلة الخلفية كان قد تعرض لها في مباراة حرس الحدود.

ويخوض عمرو السولية فترة التأهيل في الوقت الحالي تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

أما محمود متولي فيعاني من إصابة بجزع في مفصل كاحل القدم.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

الاهلى عمرو السولية محمود متولى مباراة القمة الدورى المصرى

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