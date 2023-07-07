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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العكلوك: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى، حيث يستهدف الاحتلال الإسرائيلي كل فلسطينى من جنين وحتى رفح وكل المناطق والمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية مستهدفة.

ولفت إلى خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه رغم استمرار العدوان الذي لأكثر من 30 ساعة على مخيم جنين، إلا أنه فشل في تحقيق أهدافه.

وأشار إلى أن  مئات الآليات الإسرائيلية، والدبابات بل ولأول مرة منذ 20 عاماً تشارك أيضًا الطائرات الإسرائيلية في هجوم على المخيم، حيث كانت آخر مشاركة لها في القصف على مواقع فلسطينية عام 200.

 إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من اجتياح مخيم

وأكد أن إسرائيل تعمدت تخريب البنية التحتية في جنين، واستهدفت قتل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الضربات الإسرائيلية لمخيم جنين، لم تحقق أي شيء من أهداف العملية العسكرية، مردفا: "لكننا لا نأمن غدر الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الكرة في أي لحظة والقيام بالهجوم واجتياح مخيم جنين مرة أخرى".

مندوب فلسطين العكلوك جامعة الدولة العربية الهجوم على جنين مخيم جنين

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