كيف تتم عملية صب الذهب فى مصر بعد الاستخراج والتنقية؟

هناك عدة طرق لاستخراج الذهب من الخام فى مصر، وعملية الصب تستخدم لتشكيل الذهب بعد استخراجه، حيث يتم استخراج الذهب من الأرض عادةً عن طريق عملية تعدينية تشمل عدة خطوات.

“الدستور” تنشر خطوات وطرق استخراج الذهب وعملية الصب:

أولاً : التنقيب

يتم البحث عن مناطق تواجد الذهب في الأرض بواسطة المنقبين الجيولوجيينن يمكن أن تشمل هذه العملية دراسات جيولوجية وجمع عينات للتحليل.

ثانياً: التعدين

يتم استخراج الخامات التي تحتوي على الذهب من باطن الأرض، وتشمل طرق التعدين المستخدمة تعدين الفحم، والتعدين السطحي، والتعدين تحت الأرض، ويتم تكسير الخام وطحنه للحصول على حبيبات أصغر.

ثالثا: الترشيح والغسيل

يتم استخدام الماء لفصل الجزيئات الصلبة عن السائلة، يتم ترشيح الخام وغسله للتخلص من الأتربة والشوائب الأخرى.

رابعاً : عملية السيانيد

تستخدم عملية السيانيد (Cyanidation) لاستخلاص الذهب من الخام، يتم طحن الخام ومعالجته بمحلول من سيانيد الصوديوم أو البوتاسيوم، مما يؤدي إلى تكوين مركبات السيانيد القابلة للذوبان مع الذهب، ويتم بعد ذلك استخراج الذهب من المحلول الناتج بواسطة عملية الاستخلاص بالزنك أو الكربون النشط.

خامسا: تنقية الذهب

يتم تنقية الذهب المستخرج من الخام باستخدام مواد كيميائية مثل الأسيد النيتريك والأسيد الهيدروكلوريك لإزالة الشوائب والمعادن الأخرى.

سادساً: صب الذهب

يتم ذوبان الذهب المنقى في فرن معدني عالي الحرارة، يتم تسخين الذهب حتى يصبح سائلاً ويتم صبه في قوالب أو قوالب معدنية.

سابعاً : تشكيل الذهب

بعد أن يبرد الذهب ويتصلب، يتم إزالته من القوالب، يمكن تشكيله وتشكيله لصنع المجوهرات أو المنتجات الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات هي نماذج عامة لاستخراج الذهب وعملية الصب، وقد يختلف التفصيل وفقًا للتكنولوجيا المستخدمة والظروف المحلية في كل منجم ذهب، كما يجب الأخذ في الاعتبار القوانين واللوائح المحلية والبيئية المتعلقة بعمليات استخراج الذهب.