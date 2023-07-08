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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المجموعة القصصية "الببلومانى الأخير" على طاولة صالون شريف العصفورى.. اليوم

الببلوماني الأخير
الببلوماني الأخير

يحل القاص الكاتب شريف عبد المجيد، في ضيافة لقاء جديد من لقاءات صالون شريف العصفوري الثقافي، وذلك في الحادية عشرة من صباح اليوم السبت.

 

ويتناول اللقاء، مناقشة المجموعة القصصية “الببلوماني الأخير”، والصادرة عن دار الربي للنشر والتوزيع، للكاتب السيناريست شريف عبد المجيد، وذلك بمقر نادي التجديف المصري بالدقي.

 

وشريف عبد المجيد، سيناريست وقاص، ومصور فوتوغرافي، ويعمل منتج للبرامج في التلفزيون المصري. قدم العديد من التجارب السينمائية التسجيلية والروائية القصيرة. حيث كتب أكثر من 15 سيناريو لأفلام وثائقية وروائية قصيرة. منها توثيق أعمال الجرافيتي، والتي وثقها أيضا في كتابه المصور والمعنون بــ “أرض أرض .. حكاية ثورة الجوافيتي”، والذي فاز عنه بجائزة أفضل كتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب دورة عام 2012.

 

كما فاز شريف عبد المجيد، بجائزة ساويرس الثقافية في العام 2008 فرع القصة القصيرة عن مجموعته “خدمات ما بعد البيع”، كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي في المهرجان القومي للسينما، عن فيلمه “حيطان” عام 2015.

 

 وأقام الكاتب شريف عبد المجيد، العديد من المعارض التوثيقية الفوتوغرافية، للآثار والقصور الملكية المصرية، من بينها “قصر شامبليون”، وفيلم آخر عن قصر “إسماعيل صديق المفتش”، ومعرض عن قصر “فاطمة فهمي” وغيرها.

 

وصدر للكاتب القاص والسيناريست شريف عبد المجيد، العديد من المجموعات القصصية، والتي بدأت بنشر مجموعته “مقطع جديد لأسطورة قديمة”، والتي صدرت في طبعتها الأولي عام 2002، وبعدها توالت أعماله القصصية منها: “خدمات ما بعد البيع” عن دار ميريت للنشر 2008. “فرق توقيت” ومجموعة “جريمة كاملة” عن دار نهضة مصر 2010. وفي العام 2015 صدر له مجموعة “تاكسي أبيض” عن الدار المصرية اللبنانية. وعن دار بدائل صدر له في العام 2017 مجموعة “صولو الخليفة”. ومجموعة “بالحجم العائلي” عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

الببلومانى الأخير علي طاولة صالون شريف العصفوري معرض القاهره الدولي للكتاب مجموعة تاكسي أبيض الكاتب شريف عبد المجيد

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