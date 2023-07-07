المهندس حسام صالح: رعاية «الشركة المتحدة» لحفل «الأساتذة» جزء من دورها الوطني

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التغطية التي تقدمها الشركة ليست غريبة عليها ولا على قناة “الحياة"، لافتًا إلى أن حفل "الأساتذة" لا يعتبر الحفل الأول الذي تغطيه القناة في دار الأوبرا المصرية، حيث أن التغطيات مستمرة.

وأضاف المهندس حسام صالح، خلال لقائه على هامش فعاليات حفل "الأساتذة" بدار الأوبر المصرية، عبر فضائية "الحياة"، أن جهود الشركة المتحدة هو جزء من دورها الوطني الذي تقوم به.

وأوضح أن وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية لديهم برنامج حافل جدًا، وهو ما يجعل التعاون من خلال البروتوكول الموقع بين الشركة المتحدة ووزارة الثقافة، بأن تستطيع نقل هذه الفعاليات، معقبًا: "أعتقد أن هذه الفعاليات كثيرة جدًا وعلى مسارح مختلفة، ومن الممكن أن تكون هذه المسارح داخل القاهرة وخارجها، وأعتقد أن هذه فرصة كبيرة للمشاهدين في البيوت أن يتابعوا قناة الحياة، ويتابعوا فعاليات حفل "الأساتذة".

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأشياء الموجودة في البرنامج تقول بأننا بصدد بداية قوية جدًا لحفلات "الأساتذة".

ويحيي المطرب مدحت صالح أول حفلات مشروع «الأساتذة» بحفل جماهيري ضخم، يرفع لافتة كامل العدد، الليلة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس الأوبرا د. خالد داغر، ووزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.

موعد حفل «الأساتذة» لمدحت صالح والقناة الناقلة

يقام حفل «الأساتذة» لمدحت صالح الليلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وسيتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة (الحياة).

برنامج حفل مدحت صالح «الأساتذة»

مشروع «الأساتذة» يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد، ويتضمن برنامج الحفل بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب، منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطى، فريد الأطرش، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية وغيرهم.. وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى.