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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تشديدات أمنية بمحيط دار الأوبرا استعدادًا لحفل "الأساتذة" (صور)

الريد كاربت
الريد كاربت

فرضت قوات الأمن بوزارة الداخلية تشديدات مكثفة في محيط دار الأوبرا المصرية، حيث انتشرت العشرات من سيارات الأمن المركزي والإسعاف والحماية المدنية في محيط الأوبرا، استعدادًا لحفل "الأساتذة ومدحت صالح" الذي يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو والموزع هشام مصطفى، وعازف البيانو الكبير عمرو سليم.

وتعرض قناة الحياة، بثا مباشرا للحفل الذى يقام الحفل بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والفنان مدحت صالح، ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانه من شكل "التخت" التقليدي إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

وبدأ توافد عدد كبير من المسؤولين وصناع الموسيقى والنقاد والإعلاميين والجمهور إلى المسرح الكبير استعدادا لحضور الحفل، فى مقدمتهم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والناقد طارق الشناوي، والموسيقار مجدى الحسيني والمايسترو حمادة أبوزيد، ووزيرة الصحة السابقة هالة زايد.

وتقدم افتتاحية الحفل على الـ"ريد كاربيت" كل من الإعلامية شيرين سيف النصر، وأميرة العادلي.

وفى سياق متصل؛ أجرى القائمون على حفل «الأساتذة ومدحت صالح» استعدادات لوجستية، عبر تنفيذ الديكورات، وأعمال خشبية تعكس الطرب والفن المصري الأصيل، لتزيين المسرح الكبير في دار الأوبرا خلال فعاليات حفل «الأساتذة»، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة للحرص على سلامة الجميع.

الأساتذة ومدحت صالح الأوبرا المصرية التراث الموسيقي المصري تشديدات أمنية التراث الموسيقي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان مدحت صالح

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