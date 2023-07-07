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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأولى على الدبلومات الفنية: "طموحي الالتحاق بكلية الزراعة"

الطالبة هايدي سمير
الطالبة هايدي سمير

عبرت الطالبة هايدي سمير، الأولى على الجمهورية بالتعليم الفني لمدارس الزراعة، عن فرحتها البالغة بحصولها على المركز الأول في التعليم الفني، مشيرة إلى أنها اختارت هذا التخصص نظراً لشغفها الكبير بهذا المجال وبخاصة فكرة الصوب الزراعية المختلفة.

التعليم الفني في مصر

وقالت الطالبة هايدي سمير، خلال لقائها ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المنتجات الزراعية المصرية تتميز بالجودة الكبيرة، وكذلك النكهة المفضلة عن باقي المحاصيل الزراعية التي تتواجد في دول مختلفة، وهذه النكهة المميزة ترجع لنوع الأشجار والنباتات الأم في مصر، وكذالك لجودة وخصوبة التربة.

حلم الطفولة

وتابعت:" طموحي ألتحق بكلية الزراعة واتعين في الكلية أو التحق للعمل في وزارة الزراعة، وفخورة بنفسي إني قدرت أقرر اختياري لمستقبلي من 3 إعدادي".

هايدي سمير التعليم الفنى الأولي على الجمهورية كلية الزراعة مصر تستطيع دي ام سي

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