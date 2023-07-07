إدانات دولية.. كيف تناولت وسائل الإعلام الأجنبية تفاصيل "ملحمة البرث"؟
تحتفل مصر اليوم الجمعة، بالذكرى السادسة على استشهاد أبطال ملحمة البرث، لتتجدد ذكريات أبطال القوات المسلحة في إحدي أبرز المواجهات التي خاضوها ضد عناصر داعش الإرهابية، بعد هجوم منظم على عدد من المواقع العسكرية جنوب رفح بشمال سيناء في 7 يوليو 2017، والتي انتهت باستشهاد 23 من أبطال الكمين ويصاب 33 آخرون، فيما لقي أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا حتفهم.
"ملحمة البرث" كانت شاهدة على بطولة وإقدام قائد كتيبة 103 صاعقة، العقيد أركان حرب أحمد منسي، وجنوده، الذين صدوا الهجوم بشجاعة وحالوا دون نجاح خطة العناصر الإرهابية، وضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن الوطن.
ولقي هذا الهجوم استنكارًا وتنديدًا من جانب عدة وسائل إعلامية وتليفزيونية أجنبية، وأعربت عن تعاطفها مع مصر في مكافحة الإرهاب والتشدد، وقدمت تعازيها لأسر وأقارب الشهداء والجرحى، وثمَّنت جهود قوات الأمن المصرية في القضاء على هذا الخطر.
“الدستور" يرصد في السطور التالية تفاصيل تناول وسائل الإعلام الأجنبية لأحداث ”كمين البرث":
- CNN: نشرت خبرًا عن الهجوم، وذكرت أنه استهدف نقطة تفتيش عسكرية في قرية البرث، وأنه تمت بواسطة سيارة مفخخة وعدد من المسلحين، وأنه أسفر عن مقتل 23 جنديًا وإصابة 33 آخرين، بالإضافة إلى مقتل 40 إرهابيًا، كما نقلت تصريحات رسمية للجيش المصري ومؤسسة الرئاسة، وتعازي دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات.
- France 24: نشرت خبرًا عن الهجوم، وذكرت أنه كان هجومًا إرهابيًا ضد الجيش المصري في شمال سيناء، وأنه أسفر عن استشهاد 23 جنديًا من بينهم قائد كتيبة 103 صاعقة، العقيد أحمد المنسي، وإصابة 33 آخرين، كما نقلت تعازي دول مثل فرنسا وألمانيا والسعودية.
- The Guardian: نشرت خبرًا عن استهداف نقطة تفتيش عسكرية في منطقة البرث جنوب سيناء، وأشارت إلى أن هذه المنطقة شهدت هجمات إرهابية عنيفة من قبل تنظيم داعش.
- VOA News: ذكرت أنه كان إحدى أكثر الهجمات دموية في تاريخ مصر، وأنه أثار موجة من الغضب والحزن في الشارع المصري، وتسبب في تعطيل حركة المرور على طريق رفح - العريش.
- The Independent: نشرت خبرًا عن الهجوم الإرهابي على كمين البرث في مصر، مؤكدة أنه أثار موجة من الغضب الشديد في كافة دول العالم، كما نقلت تعازي وتضامن دول عربية وأجنبية مع مصر.
- United States Department of State: ذكرت في تقريرها عن الإرهاب في عام 2020 أن هجوم البرث كان إحدى الهجمات التي نفذها تنظيم داعش في سيناء، وأنه أسفر عن مقتل 23 جنديًا وإصابة 33 آخرين.