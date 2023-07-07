إدانات دولية.. كيف تناولت وسائل الإعلام الأجنبية تفاصيل "ملحمة البرث"؟

تحتفل مصر اليوم الجمعة، بالذكرى السادسة على استشهاد أبطال ملحمة البرث، لتتجدد ذكريات أبطال القوات المسلحة في إحدي أبرز المواجهات التي خاضوها ضد عناصر داعش الإرهابية، بعد هجوم منظم على عدد من المواقع العسكرية جنوب رفح بشمال سيناء في 7 يوليو 2017، والتي انتهت باستشهاد 23 من أبطال الكمين ويصاب 33 آخرون، فيما لقي أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا حتفهم.

"ملحمة البرث" كانت شاهدة على بطولة وإقدام قائد كتيبة 103 صاعقة، العقيد أركان حرب أحمد منسي، وجنوده، الذين صدوا الهجوم بشجاعة وحالوا دون نجاح خطة العناصر الإرهابية، وضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن الوطن.

ولقي هذا الهجوم استنكارًا وتنديدًا من جانب عدة وسائل إعلامية وتليفزيونية أجنبية، وأعربت عن تعاطفها مع مصر في مكافحة الإرهاب والتشدد، وقدمت تعازيها لأسر وأقارب الشهداء والجرحى، وثمَّنت جهود قوات الأمن المصرية في القضاء على هذا الخطر.

“الدستور" يرصد في السطور التالية تفاصيل تناول وسائل الإعلام الأجنبية لأحداث ”كمين البرث":