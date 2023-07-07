6 سنوات على "ملحمة البرث".. كيف تفاعل العالم مع الهجوم الإرهابي؟

تحل اليوم الجمعة، الذكرى السادسة لبطولات ملحمة البرث، والمواجهة الشرسة التي خاضها جنود القوات المسلحة في مواجهة مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي استهدفت بعض نقاط التمركز العسكري جنوب مدينة رفح.

ففي 7 يوليو 2017، استشهد 23 من أبطال قوات الصاعقة بقيادة الشهيد أحمد المنسي، وأصيب 3 آخرين، بعد أن نجحوا في القضاء على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًَا وتفجير 6 سيارات تابعة لهم.

الهجوم الإرهابي نفذه أكثر من 150 عنصرًا تكفيريًا مدعومًة بـ12 عربة كروز مزودة بالأسلحة والمتفجرات، واستخدموا ساعات الفجر والظلام لإطلاق هجوم مفاجئ على كمين البرث.

“البرث” هو كمين أمني حال دون تسلل الإرهابيين في شمال سيناء، وقاموا بحصار الكمين بالكامل ووضع عدد من الألغام لمنع محاولات الدعم البري، وأشعلوا نيران أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة وقذائف “آر بي جي وهاون” على قوات الكمين.

ورغم التفوق العددي للعناصر الإرهابية المهاجمة للكمين، فإن قوات الكتيبة 103 صاعقة، بقيادة العقيد أركان حرب أحمد المنسي، قدمت مثالًا رائعًا في التضحية والشجاعة والانضباط، فتعاملت مع المهاجمين ببسالة وشجاعة، وأظهرت مهارات عالية في التكتيكات القتالية، وصدت هجوم دام أكثر من أربع ساعات، حتى وصول قوات الدعم الجوية التي قامت بقصف المهاجمين وإجبارهم على التراجع.

وفي هذه المعركة، سقط شهداء من أبطال مصر، على رأسهم قائد الكتيبة أحمد المنسي، الذي استشهد بطلقة قناص في رأسه، بعد أن قاد رجاله في صد هجوم دامٍ، وأوصى بعدم الاستسلام أو التراجع، وقال لهم: "اللي هيموت هيموت هنا"، وهو الشعار الذي أصبح رمزًا للتحدي والفداء.

إدانات دولية

الهجوم الإرهابي الغادر أثار استنكار وإدانة دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، التي أكدت على تضامنها مع مصر في حربها ضد الإرهاب والتطرف، وأشادت ببطولات الجيش المصري في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن، ومن بين هذه الإدانات: