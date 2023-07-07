تعرف على الفرق المهددة بالهبوط لدوري القسم الثاني

صراع كبير بين الفرق المهددة بالهبوط لدوري القسم الثاني، حيث يقبع 8 فرق في قاع الجدول، ويتنافسون على الهبوط، ويتبقى لكل منهما جولتين فقط، وسيقع في شباك الهبوط للقسم الثاني فريقين، بجانب فريق حرس الحدود، الذي كان أول الهابطين، كما أن نادي الإسماعيلي بعد هزيمته الأخيرة أمام النادي الأهلي بهدف نظيف لم يستطيع الإفلات من تلك المنطقة الخطرة، وأصبح من المركز العاشر وحتى المركز الأخير وهو المركز الثامن عشر هم الفرق المهددة بالهبوط لدوري القسم الثاني.

الفرق المهددة بالهبوط لدوري القسم الثاني

الفرق المهددة بالهبوط لدوري القسم الثاني هم آخر 10 مراكز في جدول الدوري حيث خاضوا جميعا 32 مباراة والفارق بينهما نقطة ونقطتين إلى أربع نقاط كحد أقصى ويحتاج الفريق لكي يضمن البقاء في الدوري المصري الممتاز ان يحصد 38 نقطة على الأقل واليكم الفرق المهددة بالهبوط لدوري القسم الثاني وعدد نقاط كل منهم.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 10 سموحة 32 8 12 12 33 42 -9 36 11 البنك الأهلي 32 8 11 13 34 40 -6 35 12 سيراميكا كليوباترا 32 6 16 10 29 30 -1 34 13 الإسماعيلي 32 7 13 12 30 37 -7 34 14 طلائع الجيش 32 7 12 13 30 41 -11 33 15 أسوان 32 8 9 15 29 40 -11 33 16 الداخلية 32 6 14 12 28 40 -12 32 17 غزل المحلة 32 8 8 16 25 45 -20 32 18 حرس الحدود 32 4 9 19 18 43 -25 21







حرس الحدود أول الفرق المغادرة للممتاز

وتسعى الفرق المهددة بالهبوط لدوري القسم الثاني لبذل قصارى جهدهم للفوز بالمبارتين المتبقيتين في الدوري المصري الممتاز ويعتبر نادي سموحة هو الأقرب في حال لم يتلقى أي هزيمة فهو حصد من النقاط 36 نقطة بينما البنك الأهلي يأتي في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي عند النقطة الـ34 وحصد طلائع الجيش وأسوان 33 نقطة بينما الداخلية وغزل المحلة حصد كل منهما 32 نقطة أما حرس الحدود فيتأخر بـ11 نقطة عن أقرب منافسيه.