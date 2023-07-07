قناة الناس| يسرى جبر يوضح وصايا رسول الله لأمته (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن كل ما رأيناه من محاولات في الماضي بتكوين الفرق لاسترداد الحكم ليست موجودة في السنة النبوية.

وأضاف "جبر"، اليوم الجمعة، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن من وصايا الرسول لأمته عدم وجود صراع بل يريد تعاونًا على البر والتقوى، وعدم مساعدة الظالم ومعاونته على ظلمه وعدم طاعته في المعصية، مؤكدًا أنه يجب طاعته في الأمور التي بها نظام للحياة وفائدة عامة وتنصحه فيما دون ذلك، ولا تنافسه على الحكم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.