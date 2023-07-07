"مطلوب زعيم" و"أهلا وسهلا".. رحلة صعود أمير عيد في المزيكا

يحظى النجم أمير عيد بقاعدة جماهيرية كبيرة، وازدادت جماهيريته بعدما خاض بطولة مسلسل “ريفو” الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية بمنصة واتش إت الإلكترونية، بسبب الحالة المبهجة والزمن الذي دارت حوله الاحداث بالمسلسل خاصة وأنه يحكي عن إحدى الفرق الموسيقية الشهيرة بالتسعينات.

وربط الجمهور أحداث مسلسل ريفو بحياة أمير عيد الفنية، حيث شبه البعض قصة العمل وشخصية “شادي أشرف” الذي جسدها أمير عيد، ببدايته الفنية، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا كممثل مثلما استطاع اثبات نفسه وموهبته بالمزيكا.

وترصد “الدستور” خلال التقرير التالي رحلة صعود النجم أمير عيد في المزيكا منذ تأسيسه لفرقة كاريوكي، وصولا إلى فرقة ريفو ضمن أحداث مسلسل “ريفو”.

- أسس أمير عيد فرقة كاريوكي عام 2003 وكان يندرج اسمهم تحت بند “اندرجراوند” وقدموا العديد من الحفلات بساقية عبد المنعم الصاوي، ورغم عدم شهرتهم وقتها إلا أن حفلاتهم كانت تشهد حضور كبير من الشباب ومحبي المزيكا.

- ذاع صيتهم وحققوا شهرة كبير بعد ثورة 25 يناير، ليقدم أول أغنياته التي حققت نجاح ساحق “صوت الحرية” وتوالت أغنيته بعد ذلك ليقدم “مطلوب زعيم” و “يالميدان” ولم يخلو ميدان التحرير وقتها من أغنياته التي كانت تتحدث عن الحرية.

- طرح عدد كبير من الأغاني مع فرقة “كاريوكي” والمؤلفة من خمسة أفراد هم أمير عيد ، شريف هواري، تامر هاشم، آدم الألفي، شريف مصطفى، ولهم ألبومات عديدة وأكثرهم شهرة كان “نقطة بيضا” الذي حرصوا على تصوير كل أغنياته كفيديو كليب، وناقش العديد من القضايا الهامة التي تخص الشباب.

- لم يكتفي بنجوميته بالمزيكا، فشق طريقه في عالم التمثيل ليكون أول عمل سينمائي له عام 2019، بعنوان “لما بنتولد”، ويتناول العمل قصة ثلاثة شخصيات مختلفة، الأول يحاول السعي في مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي.

- في 2022 قام بتأدية أغنية “أهلا وسهلًا شرفتوا” للترويج لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري، وفي نفس العام قدم الجزء الأول من مسلسل “ريفو” وعرض على منصة واتش إت الإلكترونية وحقق نجاح قياسي، ليقرر صناعه عمل موسم ثان له، ويعرض حاليًا على نفس المنصة.