"الصيف ومشاكله".. كيفية الحفاظ على صحة كبار السن فى الطقس الحار؟

يعتبر الطقس الحار تحديًا صحيًا للكثير من الأشخاص، وخاصة كبار السن الذين يتأثرون بشكل أكبر بتغيرات درجات الحرارة، حيث يمكن أن يؤدي الطقس الحار إلى مشاكل صحية خطيرة لكبار السن، ومن هنا يصبح من الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتهم وراحتهم خلال فصل الصيف.

وقد تؤثر الحرارة الشديدة على كبار السن أكثر من غيرهم، خاصة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا فأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة، وفقًا لما ذكره موقع "better health" الطبي.

يحدث المرض المرتبط بالحرارة عندما يتعذر على الجسم تبريد نفسه والحفاظ على درجة حرارة صحية، فعادةً ما يبرد الجسم نفسه عن طريق التعرق، ولكن في بعض الأحيان لا يكون التعرق كافيًا وتستمر درجة حرارة الجسم في الارتفاع.

كما تتراوح الأمراض المرتبطة بالحرارة من الحالات الخفيفة، مثل الطفح الجلدي أو التشنجات إلى الحالات الخطيرة، والتي من المحتمل أن تهدد الحياة مثل ضربة الشمس، ففي السطور التالية قدم الخبراء بعض التوصيات العامة للعناية بصحة كبار السن في الطقس الحار.

الترطيب الزائد:

الارتفاع في درجات الحرارة يزيد من خطر التعرض للجفاف وضربات الشمس، لذا ينصح كبار السن بشرب الكمية الكافية من الماء للحفاظ على الترطيب الجيد للجسم.

كما يجب تجنب تناول المشروبات الكحولية والمنبهات التي تزيد من خطر الجفاف، وقد يكون من الأفضل للأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على التحرك استخدام أجهزة الترطيب الشخصية، مثل المراوح المائية أو المناشف المبللة لتبريد الجسم.

ارتداء الملابس المناسبة:

يجب على كبار السن ارتداء الملابس الخفيفة والمصنوعة من الأقمشة القطنية الناعمة، والتي تسمح بتهوية الجسم، وقد يكون من الأفضل ارتداء القبعات أو المظلات للحماية من أشعة الشمس المباشرة.

ويجب تجنب المبالغة في الخروج في فترات النهار الأكثر حرارة، والبحث عن الأماكن المظللة أو استخدام واقيات الشمس.

البقاء في أماكن باردة:

ينصح كبار السن بالبقاء في أماكن باردة قدر الإمكان، مثل الغرف المكيفة أو المناطق ذات التهوية الجيدة، حيث يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والبقاء في الأماكن المغلقة خلال ساعات الظهيرة الحارة.

تناول الطعام الصحي:

يجب على كبار السن تناول وجبات غذائية متوازنة وغنية بالمغذيات الضرورية، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، ويمكن تناول الوجبات الخفيفة الباردة، مثل السلطات والمشروبات الباردة للمساعدة في تبريد الجسم، كما يجب تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية التي قد تؤدي إلى الشعور بالثقل والإجهاد.

نوه الخبراء إلى أنه يجب على كبار السن أن يكونوا حذرين خلال فصل الصيف وأن يتبعوا الإرشادات المذكورة أعلاه للحفاظ على صحتهم، فإذا ظهرت أي أعراض غير طبيعية مثل الدوخة الشديدة، ألم الرأس، صعوبة في التنفس، أو تغيرات في وظائف الجسم، يجب على الفرد طلب المساعدة الطبية على الفور.