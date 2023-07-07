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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال  24 ساعة الماضية عدد 1 سفينة، بينما غادر عدد 1 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

‏وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23276 طن تشمل :  4300 طن مولاس و  1160 طن حديد و 11020 طن كلينكر و 100 طن يوريا و 270 طن رمل و 6426 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37371 طن تشمل : 1318 طن خشب زان و 197 طن حديد و 100 طن ابلاكاش و 667 طن صودا و 3982 طن فول صويا و 5030 طن فول و 2526 طن عدس و 4387 طن خردة و 11871 طن قمح و 7293 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 454 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3402 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 170394 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 226393 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3898 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5532 شاحنة .

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