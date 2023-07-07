رقص أحمد سعد ومحمد صلاح على نغمات "إيه اليوم الحلوة ده" و"وسع وسع" (فيديو)

حالة من الرقص والبهجة انتابت النجم أحمد سعد ولاعب كرة القدم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ولاعب المنتخب الوطني الأول في أثناء قضائهم إجازتم الصيفية.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام" ظهر فيه برفقة محمد صلاح داخل أحد المطاعم وهما يرقصان على نغمات أغنية “إيه اليوم الحلو ده”، وأغنية “وسع وسع” وسط تواجد عدد كبير من الجماهير وغمر المكان حالة من السعادة والفرحة.

وعلق أحمد سعد على الفيديو قائلا: “إيه صلاح الحلو ده”، وانهالت التعليقات من قبل الجمهور على الفيديو.

وكان النجم محمد رمضان شارك جمهور أمس بصورة التقطها مع نجم ليفربول محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني الأول على احد شواطئ الساحل الشمالي وذلك عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل (فيسبوك).

ونشر رمضان صورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مصحوبة بتعليق قال فيه: “11 حبيبي يا مو”.