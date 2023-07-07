رسميًا.. باريس سان جيرمان يضم مانويل أوجارتي من سبورتنج لشبونة حتي عام 2028

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الأوروجوياني مانويل أوجارتي، قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعقد مدته خمس سنوات، حتي 30 يونيو عام 2028.

وأشار النادي في بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي، أن أوجارتي، سيرتدي القميص رقم 4 مع الفريق الباريسي.

ومن جانبه، عبر أوجارتي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف باريس سان جيرمان، حيث قال: "أنا سعيد للغاية لأني قادر على اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة في مسيرتي ، في مثل هذا النادي الكبير. سأبذل قصارى جهدي من أجل باريس سان جيرمان".

بعد التحاقه بأكاديمية نادي فينيكس في العاصمة الأوروجويانية مونتيفيديو ، ظهر مانويل أوجارتي لأول مرة مع الفريق الأول بالنادي في ديسمبر 2016 بعمر 15 عامًا وثمانية أشهر فقط.

وعلى مدار أربعة مواسم، اكتسب لاعب خط الوسط الشاب الخبرة قبل الانتقال إلى أوروبا للانضمام إلى نادي فاماليكاو البرتغالي في نهاية عام 2020.

سبعة أشهر و 27 مباراة وهدف واحد ضد ريو آفي كانت كافية لإقناع نادي سبورتنج لشبونة بالتعاقد مع أحد لاعبي خط الوسط الدفاعيين الواعدين في العالم.

في أغسطس 2021، لعب أول مباراة له مع سبورتنج قبل أسابيع قليلة فقط من ظهوره الدولي الأول مع منتخب بلاده ضد بوليفيا في السادس من سبتمبر من نفس العام.

في الشتاء الماضي، كان مانويل أوجارتي من بين 26 لاعباً تم استدعاؤهم من قبل المدرب دييجو ألونسو للمشاركة مع منتخب أوروجواي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.