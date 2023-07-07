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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 3 مواطنين فى تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوي

ارشيفية
ارشيفية

لقي مواطن مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر اصطدام سيارتين ملاكي واشتعال النيران في إحداهما على طريق “مصر-إسكندرية” الصحراوي، ونقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا بحادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين تصادم سيارتين ملاكي، أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة  2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة.

مواطن ملاكي النيران مصر اسكندرية الصحراوي غرفة عمليات النجدة

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