مصرع وإصابة 3 مواطنين فى تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوي

لقي مواطن مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر اصطدام سيارتين ملاكي واشتعال النيران في إحداهما على طريق “مصر-إسكندرية” الصحراوي، ونقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا بحادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين تصادم سيارتين ملاكي، أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة.