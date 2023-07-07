مدينة مرسى مطروح تحذر من نزول البحر لارتفاع الأمواج

حذّر مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، المصطافين وزائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة بسبب ارتفاع الأمواج بالشواطئ المفتوحة وهى: عجيبة، أم الرخم، الأبيض، والشواطئ الجديدة على طول كورنيش الأبيض، ومينا حشيش، والرميلة، وفقًا للمرور اليومي والتأكد من حالة وموج البحر، وبيانات الأرصاد الجوية.

وأعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يمكن لرواد الشواطئ الاستمتاع بممارسة السباحة ونزول الشواطئ الآمنة وهى: روميل، الليدو، العوام، الفيروز، بحيرة كليوباترا، والتأكيد على الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يوميًا وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ، حفاظًا على أرواح الجميع.

وأكد عبدالمجيد، أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يتابع أولًا بأول الحالة العامة للشواطئ والتشديد على مستأجري الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر، وسرعة الرياح، بعدم نزول المصطافين وكل المترددين على البحر، خاصة في فترة النوّات.

ووجّه رئيس مدينة مرسى مطروح رؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية على البحر لضمان عدم نزول فرد للحفاظ على أرواح ضيوف وأهالي المدينة.