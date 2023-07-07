لو فاتك الترند| ذكرى ملحمة البرث.. وإحالة محمد شيحة للجنة الانضباط

تصدرت العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

ملحمة البرث.. ذكرى خالدة وبطولة لا تنسى

يحتفل الشعب المصري بالذكرى السادسة لشهداء ملحمة البرث بمدينة رفح الذين ضحوا بأنفسهم لحماية الوطن من بطش وهجوم جماعة الإخوان الإرهابية.. للمزيد اضغط هنا.

الأهلى يحصل على موافقة كولر لضم إمام عاشور

لا يزال الموقف غامضًا من انتقال إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الأهلى فى الموسم المقبل. للمزيد اضغط هنا.

220 مليون جنيه إيرادات خارجية.. كيف نجح فيلم "تاج" فى تصدر شباك التذاكر؟

حقق فيلم "تاج" للنجم تامر حسني ردود أفعال إيجابية عقب عرضه بموسم عيد الأضحى المبارك، وحقق إيرادات مرتفعة للغاية في مصر ودول الخليج.. للمزيد اضغط هنا.

مجلس الذهب العالمى: المعدن ينخفض للأسبوع الرابع وتخوف من تأثير رفع الفائدة

تتجه أسعار الذهب لتسجيل انخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل استمرار تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، وذلك بعد بيانات قطاع العمالة الأمريكي.. للمزيد اضغط هنا.

حورية فرغلى ثير جدلًا واسعًا بسبب صورتها بعد استئصالها الرحم

أثارت صورة الفنانة حورية فرغلي جدلًا واسعًا، وهى على سرير المرض، بعد تعرضها لعملية جراحية لاستئصال الرحم، بسبب عيب خلقي وراثي منذ ولادتها.. للمزيد اضغط هنا.

اتحاد الكرة يُحيل محمد شيحة للجنة الانضباط

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة المعينة السابقة لإدارة النادي الإسماعيلي ووكيل اللاعبين، للجنة الانضباط على خلفية التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها خلال الساعات الماضية.. للمزيد اضغط هنا.