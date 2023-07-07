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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حورية فرغلى ثير جدلًا واسعًا بسبب صورتها بعد استئصالها الرحم

حورية فرغلي
حورية فرغلي

أثارت صورة الفنانة حورية فرغلي جدلًا واسعًا، وهى على سرير المرض، بعد تعرضها لعملية جراحية لاستئصال الرحم، بسبب عيب خلقي وراثي منذ ولادتها منعها من الإنجاب، وهو صغر حجم الرحم بسبب أورام ليفية.

 

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وكتب احد رواد تويتر: "كل الأمنيات بالشفاء العاجل للفنانة حورية فرغلي بعد إجرائها جراحة استئصال الرحم"، فيما كتبت أخرى: "أتمنى السلامة للفنانة حورية فرغلي".

- فيلم "ظلال مهجورة" آخر أعمالها

وكانت حورية فرغلي، قد عادت من الإمارات  مؤخرا بعد أن انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "ظلال مهجورة"، والذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات.

فيلم " ظلال مهجورة" يضم عددًا كبيرًا من الفنانين العرب، أبرزهم رشيد عساف، وحسن عبدالفتاح، منصور الفيلي، نادين خوري، وزهير عبدالكريم وهيا القايدي من الإمارات وعبير اليوسف من مصر، وولاء عزام ودلع نادر، ولين برازي وأيوب الحجلي.

حورية فرغلي عملية حورية فرغلي استئصال الرحم تريند حورية فرغلي صورة حورية فرغلي

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