ملحمة البرث.. ذكرى خالدة وبطولة لا تنسى

يحتفل الشعب المصري بالذكرى السادسة لشهداء ملحمة البرث بمدينة رفح الذين ضحوا بأنفسهم لحماية الوطن من بطش وهجوم جماعة الإخوان الإرهابية.

ودارت معركة من أهم المواجهات القوية التي قادتها القوات المسلحة في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، والتي استشهد فيها البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي، الذي كان قائدًا ملهمًا لجنوده.

ذكرى ملحمة البرث

في مثل هذا اليوم 7 يوليو عام 2017، بدأ الهجوم بواسطة 150 مقاتلًا و12 عربة كروز محملة بالأسلحة والقذائف، لتقوم إحدى السيارات المفخخة، التي تم التدرب لإدخالها إلى كمين "البرث" بمدينة رفح، لتتعامل معها قواتنا المسلحة، لكنها سرعان ما انفجرت بالقرب من الكمين.

ليبدأ الهجوم الشرس من القوات المسلحة لمواجهة جماعة الإخوان التكفيرية، لتتجمع القوات في مكان الحادث للسيطرة على المنطقة بالكامل عقب انفجار السيارة المفخخة، وبعد 4 ساعات من الهجوم وصلت وحدات الدعم الجوي وقامت بقصف مجموعة من العناصر الإرهابية؛ ليتم القضاء على أكثر من 40 شخصًا من العناصر الإرهابية وتدمير 6 عربات تابعة لهم.

وتضم المعركة عددًا من الشهداء النبلاء الذين استشهدوا لحماية الوطن، هم: "الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد ناصر منسي- البطل النقيب أحمد عمر الشبراوي - الشهيد ملازم أول أحمد محمد محمود حسنين - البطل عريف محمد السيد إسماعيل رمضان - الشهيد البطل جندي محمود رجب السيد فتاح - والبطل الشهيد الجندي محمد صلاح الدين جاد عرفات - الشهيد البطل جندي علي علي السيد إبراهيم - البطل الجندي محمد إبراهيم إبراهيم - البطل جندي مؤمن رزق أبو اليزيد - البطل الجندي فراج محمد محمود أحمد - البطل الشهيد سائق عماد أمير رشدي يعقوب - البطل الشهيد الجندي محمود محمود محسن".