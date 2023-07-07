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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يحصل على موافقة كولر لضم إمام عاشور

أمام عاشور
أمام عاشور

لا يزال الموقف غامضًا من انتقال إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الأهلى فى الموسم المقبل، بعد الحصول على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وأبلغ قراره لإدارة النادي على ضمه في الميركاتو الصيفي.

وكشف مصدر مسئول عن أن أمير توفيق مدير التعاقدات أجرى عدة اتصالات مع إمام عاشور للاستفسار عن رغبته في ارتداء الفانلة الحمراء، وأبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام لصفوف القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن موافقة كولر جاءت باعتبار اللاعب صاحب إمكانيات فنية وبدنية كبيرة تؤهله لتعويض رحيل حمدي فتحي لاعب الفريق إلى الوكرة القطري.

وأشار المصدر إلى أن الصفقة حاليًا تدرس من أبعاد أخرى بعيدًا عن الأمور الفنية، وتحديدًا فيما يتعلق بالمقابل المادي الذي سيحصل عليه مسئولو ميتلاند الدنماركي، خاصة أن هناك أنباء قد ترددت عن النادى الدنماركى قد حدد مبلغ 3.5 مليون دولار لبيع اللاعب، بخلاف ما سوف يحصل عليه الذى لن يقل عن 1.5 مليون فى الموسم الواحد، وهو الأمر الذى قد يهدد استقرار غرفة خلع الملابس التى يراهن عليها الأهلى، بأنها السبب الأساسى فى حالة الاستقرار التى يتميز بها الفريق فى الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن هناك جلسة بين مسئولي الأهلي ووكيل أمام عاشور للحديث عن راتبه السنوي، خاصة أن هناك سقفًا ماليًا داخل صفوف الفريق وتصنيف اللاعبين فئات.

كولر إمام عاشور الاهلى الزمالك ميتلاند الدانماركي

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الأهلى يحصل على موافقة كولر لضم إمام عاشور

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