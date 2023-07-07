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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يُحيل محمد شيحة للجنة الانضباط

الأهلى والإسماعيلي
الأهلى والإسماعيلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة المعينة السابقة لإدارة النادي الإسماعيلي ووكيل اللاعبين، للجنة الانضباط على خلفية التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها خلال الساعات الماضية، وتحديدًا عقب مباراة الأهلي والإسماعيلي مساء الأربعاء في مسابقة الدوري الممتاز، والتي تضمنت تجاوزات ضد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد ونائب رئيس اللجنة.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم رفضه القاطع لأي خروج عن النص، والتصدي بكل قوة وحزم لأي تجاوزات من شأنها الإساءة لمنظومة الكرة المصرية.

وخرج محمد شيحة عقب مباراة الأهلى والإسماعيلي يتهم لجنة الحكام بمجاملة الأهلى، بعد إلغاء هدف التعادل للإسماعيلى والذى أحرزه محمد حسن لاعب وسط الفريق.

اتحاد الكرة لجنة الانضباط محمد شيحة الدورى المصرى الاهلى الاسماعيلى

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