ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكراه.. أبرز المعلومات عن البابا بنديكتوس الحادي عشر

كنيسة
كنيسة

تُحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، ذكرى الطوباوي بنديكتوس الحادي عشر البابا، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني، سيرته قائلا: “ولد نيكولو بوكاسيني في مدينة ترفيزو عام 1240، من أسرة متواضعة كانت أمه تعمل في دير الدومينيكان في غسيل الملابس، وكان لهذا العمل دوره في دعوة ابنها في رهبنة الدومينيكان”. 

تابع: “انضم إلى الرهبنة وارتدى الثوب الرهباني عن عمر 17 عاما، وأكمل دروسه في مدينة ميلانو، وسيم كاهناً ثم عاد إلى موطنه في ترفيزو حيث قام بالتدريس في ديره وقد تميز لوداعته وطهارة سيرته وتواضعه وتقواه”.
 وأوضح: “في عام 1286 أنتخب رئيساً اقليمياً لمنطقة لومبارديا، وبعد عشر سنوات اصبح رئيساً عاماً لرهبنة الدومينيكان، استطاع أن يحقق مهمة صعبة وهى أن يصنع السلام بين ملك أنجلترا إدوار الأول وملك فرنسا فيليب، وهذا النجاح في هذه المهمة تكلل بترقيته كردينالاً مكأفاة له من البابا بونيفاقيوس الثامن، وفي يوم كان الكاردينال بوكاسيني في مدينة أنايني جالساً بجوار البابا بونيفاقيوس فلطمه غوليلمو دي نوغاريت مبعوث الملك فيليب على وجهه”.

وأوضح: "بعد وفاة البابا بونيفاقيوس اجتمع الكرادلة في 22 أكتوبر 1303م واختاروا الكاردينال بوكاسيني بابا الكنيسة الكاثوليكية باسم بنديكتوس الحادي عشر، طلبوا منه ان يقوم بالصلح بين الكرسي الرسولي وملك فرنسا فيليب".

وتابع: “قام البابا برفع الحرمانات عن الملك، لكنه حرم نوغاريت، ورفض أن يعلن البابا بونيفاقيوس هرطوقياً كما كان يطلب إليه الملك فيليب، أراد البابا بنديكتوس ان يقيم فى بييروزا عوضاً عن الإقامة في روما لكى يبتعد عن الاضطرابات والمكايد ويقود الكنيسة بسلام، لكن الأعداء لم يتركوه ينعم بالسلام وعندما شعر بدنو اجله بعد أن تناول ثمرة فاكهة مسمومة، فتح ابواب قصره لكى يلقى أخر عظة على الشعب ويمنحهم بركته، وبين قراراته أنه فرض على المؤمنين الاعتراف على الأقل مرة في السنة”.
 

واختتم: “انتقل  في 7 يوليو 1304م في بيروجيا، ودفن في كنيسة القديس دومينيك، وقام بتطوبيه البابا إقليمنضس الثاني عشر في 24 ابريل عام 1736”.

الاب وليم عبد المسيح الأب وليم عبد المسيح سعيد الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكاثوليكية

الأكثر قراءة

حورية فرغلى ثير جدلًا واسعًا بسبب صورتها بعد استئصالها الرحم

وفاة شاب فى صالة جيم بالغربية.. لم يكن يعانى من أى شىء

الأهلى يحصل على موافقة كولر لضم إمام عاشور

تامر حسنى الأعلى بيعًا فى تاريخ السينما.. أرقام جديدة من "تاج"

220 مليون جنيه إيرادات خارجية.. كيف نجح فيلم "تاج" فى تصدر شباك التذاكر؟

تغيير مسمى الدائرة الثامنة جنايات إلى الأولى إرهاب استئناف طنطا بوادى النطرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس