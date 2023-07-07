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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق فى محل بمنطقة الغرفة التجارية وسط الإسكندرية

حريق في محل
حريق في محل

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، الجمعة، على حريق نشب في محل بمنطقة شارع الغرفة التجارية التابعة لحي وسط، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة عليه دون إصابات.

وتبلغ للحماية المدنية بالإسكندرية من قسم شرطة العطارين، إخطار يفيد بوجود حريق في لافتة بمحل بشارع متفرع من الغرفة التجارية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العطارين وحي وسط ترافقهم سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية محافظة الاسكندرية حريق الغرفة التجارية سيارات الحماية المدنية قسم شرطة العطارين

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