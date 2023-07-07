الأنبا بشارة يترأس صلوات ساعة السجود بكنيسة العائلة المقدسة بملوى

ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس، صلاة ساعة السجود بكنيسة العائلة المقدسة بملوي التي نظمتها لجنة الشباب الإيبارشي.

كان في استقباله الآباء رعاة كنائس منطقة ملوي وديرمواس، وتضمن برنامج ساعة السجود فترة تأمل وصلوات متنوعة وترانيم وتطواف، وكلمة روحية عن أهمية السجود في حياتنا الإيمانية.

وكانت قد بدأت نهضة صوم الرسل بكنيسة القديسين بطرس وبولس عزبة فانوس.

بدأت النهضة بالصلاة وقدم كورال الرعية يسوع فرحي وكورال صوت الملائكة.

وقدم الأب متي رزق، راعي الكنيسة، كلمة ترحيب بالأب يوسف عادل، راعي كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان، والذي ألقى كلمة انطلاقًا من إنجيل القديس متى 14 يسوع يأتي في الهزيع الرابع يأتي إليك وأنت فى أصعب الحالات وأشد الأزمات. عاش المفلوج ٣٨ سنة مرحلة الهزيع الرابع جاء يسوع بالشفاء. لعازر وأسرته اختبرا وعاشا الهزيع الرابع. لذلك ثق فى يسوع يأتي إليك في أوقات لا تتوقع وجوده.