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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" توضح دور ومهام قوات "يونيفيل" في لبنان

جريدة الدستور

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا حول قوات "يونيفيل"، وأبرز مهامها، من خلال إنفوجراف جاء على النحو التالي. 

- أبرز المعلومات عن قوات "يونيفيل"

  • قوة أممية لحفظ السلام في جنوب لبنان
  • أسسها مجلس الأمن في مارس 1978
  • يقع مقرها الرئيسي في رأس الناقورة
  • التأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان
  • استعادة الأمن والسلام الدوليين
  • مساعدة الحكومة اللبنانية على تأمين حدودها
  • تأمين مراقبة الخط الأزرق عبر دوريات يومية
  • ضمان إيصال المساعدات الإنسانية
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