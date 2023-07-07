"القاهرة الإخبارية" توضح دور ومهام قوات "يونيفيل" في لبنان
رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا حول قوات "يونيفيل"، وأبرز مهامها، من خلال إنفوجراف جاء على النحو التالي.
- أبرز المعلومات عن قوات "يونيفيل"
- قوة أممية لحفظ السلام في جنوب لبنان
- أسسها مجلس الأمن في مارس 1978
- يقع مقرها الرئيسي في رأس الناقورة
- التأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان
- استعادة الأمن والسلام الدوليين
- مساعدة الحكومة اللبنانية على تأمين حدودها
- تأمين مراقبة الخط الأزرق عبر دوريات يومية
- ضمان إيصال المساعدات الإنسانية