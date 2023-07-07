هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2023؟.. وشروط منحها للطلاب

هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2023.. حيث زادت تساؤلات آلاف الطلبة والطالبات خلال أداء إمتحانات الثانوية العامة الجارية حاليًا للعام الدراسى 2023/2024 عن درجات الرأفة الممنوحة للطلاب والقواعد الخاصة بتطبيقها، خاصة بعد الشكاوى من امتحانات بعض الموارد الدراسية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن درجات الرأفة طلاب الثانوية العامة تبلغ 10% لكل مادة دراسية، على أن تمنح لمن يستحقها من الطلاب الذين تفصلهم درجات بسيطة عن تحقيق النجاح فى المادة الدراسية.

هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2023

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازي، بعد ارتفاع تساؤلات آلاف الطلبة والطلبات وأولياء أمورهم، عبر مواقع الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، عن نسبة وقواعد منح طلاب الثانوية العامة درجات رأفة في الثانوية العامة 2023، وذلك في سبيل تخفيف الضغط النفسى على الطلاب ومنحمه بعض الدرجات لتحقيق النجاح في المادة الدراسية بدلًا من الرسوب بها.

عدد درجات رأفة في الثانوية العامة 2023

كذلك أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم منح الطلاب درجات الرأفة خلال العام الدراسي الماضي، والتي بلغت 5 درجات للمادة الواحدة، وأيضًا منحها للطلاب في عدة حالات محددة طبقًا للقواعد المنظمة.

وأيضًا، تم منح الطلاب والطالبات الراسبين في 3 مواد دراسية خلال العام الدراسي 2021/2022، درجات رأفة تتراوح ما بين 3% إلى 10% من المجموع الكلي للمادة الدراسية، وذلك رغبة فى عدم إعادتهم السنة الدراسية وضيلع عام كامل من عمرهم، مع منح الطلاب المفترض خوضهم امتحانات الدور الثاني في مادة واحدة درجات الرأفة لتحقيق النجاح فى المادة الدراسية.

إضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد طلاب الثانوية العامة ممن تم منحهم درجات رأفة بلغ 1480 طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2022 خلال فترة تولي الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم، ووفقًا لتصريحات أدلى بها.



شروط منح درجات رأفة في الثانوية العامة 2023

في النهاية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة القواعد المنظمة وارد على تساؤل هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2023، حيث أكدت أن شروط منح درجات الرأفة للطلاب تتمثل في التالي:

1- الطالب الراسب في مادة أو ثلاثة مواد ويحتاج إلى عدة درجات للنجاح في المادة الدراسية.

2- المادة ذات النهاية العظمى للمجموع 80 درجة يتم منح الطالب 6 درجات رأفة ومنها اللغة العربية.

3- المادة بمجموع كلى 60 درجة يتم منح الطالب 5 درجات رأفة لتحقيق النجاح.

4- المادة الدراسية بمجموع كلي 40 درجة يمنح طالب الثانوية العامة 4 درجات رأفة لتفادي الرسوب.

5- منح الطالب 3 درجات رأفة في المادة ذات المجموع الكلي 25 درجة ومنها التربية الإسلامية.

6- منح درجات الرأفة للطلاب عقب انتهاء جميع أعمال المراجعة النهائية وتصحيح الامتحانات.