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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة تضبط 80 قضية متنوعة

جريدة الدستور

واصلت الأجهزة الأمنية مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. 

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، في ضبط 80 قضية متنوعة، من أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات بناء – محلات بدون ترخيص).

ويجري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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